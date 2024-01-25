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В Рязанской области отремонтируют 116 километров дорог
В девяти районах региона.

В Рязанской области отремонтируют более 116 километров дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Telegram-канал «Администрация города Рязани».

Ремонтировать дороги будут в девяти районах региона.

«В рамках двухлетних контрактов продолжится ремонт участков дорог Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Александро-Невском районе и Москва — Егорьевск — Тума — Касимов в Касимовском районе», — сообщила мэрия.

В Рязани продолжится реконструкция проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги между пересечениями с улицами Бирюзова и Интернациональной.

В Милославском районе отремонтируют три участка:

  • дорогу Милославское — Чернава — Липяги (более 11 километров);
  • трассу Милославское — Кочуры — Воейково (20,5 километров);
  • дорогу, проходящая через село Архангельское к границе с Липецкой областью.

В Скопине дорожное покрытие отремонтируют на шести улицах:

  • Карла Маркса;
  • Рязанской;
  • Афиногенова;
  • Пушкина;
  • Горького;
  • Чеховском проезде.

В Клепиковском районе начнут ремонт дороги Спас-Клепики — Черное — Посерда. Закончить его планируют в 2025 году.

В Шацком районе реконструируют участок трассы Тамбов — Шацк (более 15 км).