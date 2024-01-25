В Рязанской области отремонтируют 116 километров дорог

В Рязанской области отремонтируют более 116 километров дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Telegram-канал «Администрация города Рязани».
Ремонтировать дороги будут в девяти районах региона.
«В рамках двухлетних контрактов продолжится ремонт участков дорог Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Александро-Невском районе и Москва — Егорьевск — Тума — Касимов в Касимовском районе», — сообщила мэрия.
В Рязани продолжится реконструкция проезда Шабулина и третьего участка Северной окружной дороги между пересечениями с улицами Бирюзова и Интернациональной.
В Милославском районе отремонтируют три участка:
- дорогу Милославское — Чернава — Липяги (более 11 километров);
- трассу Милославское — Кочуры — Воейково (20,5 километров);
- дорогу, проходящая через село Архангельское к границе с Липецкой областью.
В Скопине дорожное покрытие отремонтируют на шести улицах:
- Карла Маркса;
- Рязанской;
- Афиногенова;
- Пушкина;
- Горького;
- Чеховском проезде.
В Клепиковском районе начнут ремонт дороги Спас-Клепики — Черное — Посерда. Закончить его планируют в 2025 году.
В Шацком районе реконструируют участок трассы Тамбов — Шацк (более 15 км).