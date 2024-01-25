В Рязанской области осудили мужчину, угрожавшего ножом родственнику жены

Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

В Рязанской области осудили мужчину, угрожавшего ножом родственнику жены. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года.

Суд установил, что 41-летний житель Рязанского района во время словесного конфликта угрожал убийством родственнику жены. При этом у обвиняемого в руках был нож. Мужчина вину не признал.

Его приговорили к 160 часам обязательных работ.