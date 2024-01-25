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В Рязанской области двух иностранцев осудят за покушение на сбыт наркотиков
По версии органов следствия, в сентябре 2023 года ранее знакомые мужчина и женщина получили в мессенджере координаты расположения «закладки» с наркотиком на территории региона. Так, они приобрели более 196 грамм синтетического наркотика. Их действия пресекли полицейские.

В Рязанской области двух иностранцев осудят за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии органов следствия, в сентябре 2023 года ранее знакомые мужчина и женщина получили в мессенджере координаты расположения «закладки» с наркотиком на территории региона. Так, они приобрели более 196 грамм синтетического наркотика.

Действия обвиняемых пресекли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение. Дело рассмотрит Рыбновский райсуд.