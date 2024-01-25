В Рязани выросло число ответственных пользователей газовым оборудованием

Специалисты «Рязаньгоргаз» в 2023 году выполнили техническое обслуживание газового оборудования в 225 тысячах квартир и частных домовладений, что позволило вовремя устранить неисправности, обеспечив безопасность в газифицированных домах. Это на 4,5% больше, чем в 2022 году.

При проведении планового техобслуживания газовики обнаружили почти 700 опасных нарушений — неисправности автоматики безопасности, утечки газа, разукомплектованность оборудования, самовольную замену и подключение газовых приборов, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Не допустили газовиков для выполнения работ по техническому обслуживанию газового оборудования 14,5% собственников помещений. В течение года служба направила в Государственную жилищную инспекцию 635 актов об отказе в допуске, которые являются основанием для наложения штрафных санкций.

Остальным абонентам направлены уведомления и извещения о необходимости выполнения работ.

«Техническое обслуживание газового оборудования в домах и квартирах рязанцев мы проводим по графику, который размещен на сайте компании „Рязаньгоргаз“ в разделе ТО ВДГО. Каждый житель города может заранее посмотреть дату запланированных работ и подготовиться к визиту газовиков», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.