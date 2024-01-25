В Рязани росгвардейцы задержали пьяного водителя

Инцидент произошел на улице Советской Армии.

В Рязани росгвардейцы задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Ночью на пульт дежурного вневедомственной охраны поступила информация о сработавшей в кафе на улице Советской Армии тревожной кнопке. На место выехал экипаж.

Работники кафе рассказали росгвардейцам, что один из посетителей вел себя неадекватно, матерился и не реагировал на замечания. Сотрудники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. После этого мужчина убежал на улицу, сел за руль Lada Granta и пытался скрыться.

Уточнив приметы машины, росгвардейцы приступили к поиску. Через несколько минут они нашли и остановили автомобиль. За рулем Lada был мужчина с признаками алкогольного опьянения. Рязанца 1997 года рождения передали полицейским.