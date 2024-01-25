В Рязани полицейские поймали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские поймали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ППС остановили подозрительного прохожего. Оказалось, что 47-летний рязанец причастен к незаконному хранению запрещенных веществ. При нем обнаружили самодельный контейнер, в котором, как установила экспертиза, содержалось около грамма синтетического наркотика.

Злоумышленника задержали. Ранее его уже осудили за незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.