В Рязани полицейские поймали мужчину с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские поймали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сотрудники ППС остановили подозрительного прохожего. Оказалось, что 47-летний рязанец причастен к незаконному хранению запрещенных веществ. При нем обнаружили самодельный контейнер, в котором, как установила экспертиза, содержалось около грамма синтетического наркотика.
Злоумышленника задержали. Ранее его уже осудили за незаконное хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.