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В России запустили единый портал госимущества для малого и среднего бизнеса

В России создали единую онлайн-базу льготного государственного имущества для малого и среднего бизнеса. Она представлена на Цифровой платформе МСП.РФ. Раньше информацию такого рода можно было получить только в многофункциональных центрах или заказать выписку через «Госуслуги».

В базе представлены объекты, которые могут предоставляться малому и среднему бизнесу на льготных условиях. Сейчас в ней собрано более 48 тысяч свободных объектов, она постоянно дополняется информацией из 85 регионов и более 7,5 тысяч муниципальных образований.

С помощью нового сервиса предприниматели могут найти удобное офисное помещение, подобрать подходящую площадку для развития производства или выбрать земельный участок, отвечающий их запросам. Также создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для гостиниц, сейчас таких объектов более 300.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, всего за две недели работы сервиса предприниматели воспользовались им уже более 7 тысяч раз. Он отметил, что платформа делает прозрачной и открытой работу по реализации государственного и муниципального имущества.

Воспользоваться новым сервисом «Имущество для бизнеса» могут представители малого и среднего бизнеса, самозанятые или физические лица.

Напомним, Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. В числе ее задач — повышение доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие Цифровой платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент Владимир Путин, курирует реализацию первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.