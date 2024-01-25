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В России вдвое уменьшился прирост мигрантов
По данным исследования, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года.

В России вдвое уменьшился прирост мигрантов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования института Гайдара.

По данным исследования, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. При этом реже приезжать в Россию стали граждане почти всех государств СНГ.

Выросло количество приезжих лишь из Таджикистана (на 4 тысячи человек), однако это не смогло компенсировать общего снижен