В России вдвое уменьшился прирост мигрантов

По данным исследования, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года.

В России вдвое уменьшился прирост мигрантов. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на исследования института Гайдара.

По данным исследования, за первое полугодие 2023 года в Россию въехало на 50 тысяч меньше мигрантов по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Приток иностранных работников сократился на 15 процентов, до 282 тысяч человек. При этом реже приезжать в Россию стали граждане почти всех государств СНГ.

Выросло количество приезжих лишь из Таджикистана (на 4 тысячи человек), однако это не смогло компенсировать общего снижен