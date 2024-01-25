В России увеличится размер президентской стипендии

Она составит 30 тысяч рублей.

В России увеличится размер президентской стипендии. Об этом сообщили Владимир Путин.

Путин сообщил о повышении президентской стипендии, она составит 30 тысяч рублей. Также в России повысят правительственную стипендию, она составит примерно до 20 тысяч.

Отмечается, что для получения президентской стипендии нужно заниматься научно--исследовательской деятельностью. Размер выплаты варьируется в зависимости от направления.