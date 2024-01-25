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В России предложили приравнять сим-карты к платежным средствам
данный законопроект поможет решить проблему со смарт-картами для мобильных сетей, использующихся в «серую».

В России предложили приравнять сим-карты к платежным средствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

Он считает, что данный законопроект поможет решить проблему со смарт-картами для мобильных сетей, использующихся в «серую».

«При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки», — объяснил сенатор.

Шейкин отметил, что на «сером» рынке находится огромное количество «нелегальных» сим-карт. К такой ситуации приводит нарушение закона «О связи» сотовыми операторами и дилерами, которые занимаются реализацией сим-карт и оформляют их без подтверждения паспортных данных своих абонентов.

«В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с их помощью можно переводить средства на лицевой счет — а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», — предложил политик.

Также Шейкин призвал увеличить административную ответственность операторов связи за нарушения регламента верификации данных об абоненте.