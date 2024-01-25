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В России планируют увеличить долю патриотической молодежи до 70%
Сейчас молодых «патриотов» насчитывается 40%.

Правительство России планирует к 2030 году увеличить количество патриотической молодежи с 40% до 70%. Эта информация указана в проекте Стратегии молодежной политики РФ, на которую обратил внимание «Коммерсант».

Согласно проекту, молодежью признаются люди от 14 до 35 лет. Увеличивать процент патриотической молодежи планируется в том числе с помощью развития «традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров», содействия занятости молодых людей, создания условий для развития молодежного волонтерства, молодежных общественно-государственных объединений и органов молодежного самоуправления.

Кроме этого, в документе говорится о том, что до 2030 года правительство планирует увеличить долю молодых людей, верящих в возможность самореализации в России, до 84%. Сейчас этот показатель якобы составляет 72%.

Также в документе указывается, что Росмолодежь должна к 2030 году содействовать увеличению к 2030 году доли молодых людей, разделяющих и поддерживающих традиционные духовно-нравственные ценности, до 83%. В 2024 доля таких людей составляет 71%.

Отмечается, что работа над Стратегией молодежной политики до 2030 года ведется по поручению президента России Владимира Путина.