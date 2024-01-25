Правительство России направит два млрд рублей на поддержку студенческих проектов

Это на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году.

Правительство России в 2024 году планирует направить два млрд рублей на поддержку студенческих проектов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко отметил, что в этому году выделили на 50 млн рублей больше, чем в прошлом году. Средства будут разыгрывать в конкурсе «Студенческий стартап».

«Гранты в миллион рублей получат две тысячи учащихся. Приглашаю всех попробовать свои силы в конкурсе», — добавил Чернышенко.