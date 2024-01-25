В Москве в одной из квартир нашли тела трех мужчин

В Москве в одной из квартир нашли тела трех мужчин. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Накануне в Москве правоохранители обнаружили тела трех мужчин в квартире жилого дома на улице Дубнинской. Отмечается, что у найденных трупов отсутствуют телесные повреждения. В ведомстве добавили, что органы начали доследственную проверку.

«В настоящее время следователями столичного СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказали в пресс-службе.