В Москве более 50 компаний выпустили импортозамещающую продукцию

В 2023 году более 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«КРЗ [Корпорация развития Зеленограда — прим. ред.] курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке — в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Задача — облегчить предпринимателям выход на рынок», — рассказал Собянин.

Он также отметил, что Корпорация помогает локализовать бизнес в Москве, разработать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования. Кроме этого, Корпорация является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, который оснащен необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов.

При помощи КРЗ компании кластеров смогли привлечь инвестиций на сумму больше 840 млн рублей.