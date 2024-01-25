В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок

Цех по производству аэролодок загорелся в Красноярском крае. Огонь охватил более 1700 квадратов. 40 человек выбежали из здания. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, горящее производство в селе Еловое Емельяновского района принадлежит компании «Аллигатор», которая производит плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя достигает 4,4 млн рублей.

С пожаром борются 27 спасателей и восемь единиц спецтехники.

Пострадавших нет.