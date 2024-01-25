В Красноярске из окна 11 этажа выпала женщина
В Красноярске из окна 11 этажа выпала женщина. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местный МВД.
По предварительным данным, ночью погибшая поссорилась со знакомым и причинила себе телесные повреждения. Ставшие свидетелями произошедшего соседи вызвали на место правоохранительные органы и скорую помощь.
Женщину передали медикам. В больнице ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшая отказалась от госпитализации и предпочла вернуться в квартиру.
Там конфликт с мужчиной продолжился, и она выпала из окна.
В настоящий момент 28-летний молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательств.
От полученных при падении травм женщина скончалась.