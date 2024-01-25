В Кемерове иномарка въехала в остановку с людьми

В Кемерове иномарка въехала в остановку с людьми. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП случилось 25 января на проспекте Ленина. Водитель автомобиля Nissan Almera. Въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 20-летний студент одного из кузбасских вузов. Предварительно установлено, что он не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 42 и 60 лет, а также 2-летний ребенок. В настоящее время все они госпитализированы.