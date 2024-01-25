В Калининграде водитель на «Audi» сбил двух 16-летних девочек на пешеходном переходе

В Калининграде водитель на «Audi» сбил двух 16-летних девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло на Ленинском проспекте. По предварительной информации, 53-летний водитель допустил наезд на двух 16-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Одна из пострадавших девушек госпитализирована, находится в состоянии комы. Вторая несовершеннолетняя направлена в операционную областной больницы», — отметило РИА Новости.