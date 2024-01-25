В Иркутской области при пожаре погибли муж с женой

В Иркутской области при пожаре погибли муж с женой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.

В СНТ «Зеленое» произошло возгорание построек на территории частного дома.

«В результате пожара погибли 68-летние муж с женой. Организованно проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.