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В Госжилинспекции заявили, что допускается складирование снега в рязанских дворах
Жители отметили, что снег часто оставляют рядом с проезжей частью из-за чего закрывается обзор выезда со двора.

Начальница Госжилинспекции региона Татьяна Тарасюк сообщила в среду, 24 января, в прямом эфире ЦУР, что во дворах допускается складирование снега.

Жители Дашково-Песочни поинтересовались, обязаны ли вывозить снег с придомовой территории, а не складировать его. Они также отметили, что снег часто оставляют рядом с проезжей частью из-за чего закрывается обзор и уменьшается въезд и выезд со двора. Тарасюк рассказала, что УК и ТСЖ обязаны обеспечить порядок на придомовой территории, относящейся к общему имуществу.

«Складирование снега допускается на придомовой территории. Наказание за невывоз гор не предусмотрено. Беспокойство людей понятно, так как уменьшается количество парковочных мест во дворе. Но нам надо просто перетерпеть зимний сезон», — подчеркнула Тарасюк.

Кроме того, начальница Госжилинспекции добавила, что если складируют снег с песко-соляной смесью, то не допускается складирование такого снега на зеленых участках.