В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты о наказании за треш-стримы

В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты о наказании за треш-стримы. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Так, в документах предусмотрены штрафы до 700 тысяч рублей. При этом трансляция в сети признается отягчающим обстоятельством.

«Треш-стримеры, используя сеть интернет, организуют общедоступные трансляции в прямом эфире, в ходе которых совершаются деяния с жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего с целью заработка средств на пожертвованиях и увеличения своей аудитории», — писали ранее авторы законопроекта в пояснительной записке.