В Госдуме предложили вступившим в брак студентам предоставлять отдельное жилье
Отмечается, что пока государственных мер поддержки студенческих семей в России нет.
В Госдуме предложили вступившим в брак студентам предоставлять жилье. Такой законопроект внесли в Госдуму. Об этом пишет URA.RU.
Поженившимся во время учебы предлагают давать совместные комнаты в общежитиях, а тем, у кого есть дети — социальную стипендию.
Предполагается, что отдельное жилье будет в приоритете у студентов очной формы обучения.
Отмечается, что пока государственных мер поддержки студенческих семей в России нет.