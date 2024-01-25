В Госдуме предложили вступившим в брак студентам предоставлять отдельное жилье

Отмечается, что пока государственных мер поддержки студенческих семей в России нет.

В Госдуме предложили вступившим в брак студентам предоставлять жилье. Такой законопроект внесли в Госдуму. Об этом пишет URA.RU.

Поженившимся во время учебы предлагают давать совместные комнаты в общежитиях, а тем, у кого есть дети — социальную стипендию.

Предполагается, что отдельное жилье будет в приоритете у студентов очной формы обучения.

Отмечается, что пока государственных мер поддержки студенческих семей в России нет.