В Госдуме предложили построить купола безопасности над важными предприятиями

Затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.

Депутат Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать «купола безопасности» для защиты от атак беспилотников над всеми важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства России, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», — следует из письма.

По словам Гусева, затраты на создание системы защиты от БПЛА существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один террористический акт.