В Евросоюзе ВСУ предрекли «сложную весну»

Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику.

ВСУ будет очень сложно отразить наступление России весной, заявил бывший глава генштаба Чехии генерал армии в отставке Йиржи Шедивы. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что 2024 год выдастся очень сложным. Видно, как русские готовят фронт. Они постоянно готовят поля сражений, чтобы начать большое наступление в оптимальный для себя момент», — отметил офицер.

Шедивы обратил особое внимание на мощные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Россия планомерно лишает Киев возможности производить боеприпасы и ремонтировать технику.

Кроме того, массовая мобилизация на Украине лишь усугубляет проблемы ВСУ. Необученные призывники столкнутся с опытными солдатами.