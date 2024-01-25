В Донецке из-за обстрела ВСУ ранены две женшины

Две мирные жительницы Донецка получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе на ул. Дагестанской получили ранения женщины 1960 и 1968 годов рождения», — написал он.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за два часа ВСУ сбросили пять боеприпасов.