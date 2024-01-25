Умер актер Азер Курбанов, известный по ролям в советских детских фильмах

Наиболее известные роли — в фильмах «Попутного ветра, «Синяя птица»!", «Волшебный халат», «Иностранка».

Умер актер Азер Курбанов, известный по ролям в советских детских фильмах. Об этом сообщила газета «Культура» .

Курбанов родился в 1953 году. Он выпустился из вокального отделения Азербайджанской государственной консерватории.

Впервые в кино Курбанов появился в 1957 году. Он сыграл Тахира в советской драме «Двое из одного квартала». В 1964 году Курбанов исполнил главную роль в сказке «Волшебный халат». Год спустя актер сыграл принца Джафара в комедии «Иностранка».

Позже он появился в советско-югославском музыкальном фильме «Попутного ветра, «Синяя птица»!". В 1967 году вышла последняя картина с участием Курбанова — «У моря, где мы играли».

С 1992 года актер жил в небольшом американском городке в Нью-Джерси. Курбанов владел компанией, которая оказывает помощь с перевозками инвалидов