Спецпредставитель президента РФ заявил, что в боях на Украине участвуют террористы из Сирии

У России есть данные о том, что члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии принимают участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

Спецпредставитель президента РФ заявил, что в боях на Украине участвуют террористы из Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что у России есть данные о том, что члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии принимают участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

«Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине», — сказал Лаврентьев.