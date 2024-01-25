Рязанский музей получил федеральный грант

Мещерский музей деревянного зодчества имени Грошева получил грант Президентского фонда культурных инициатив на проведение межрегионального фестиваля «Моя малая родина».

«Фестиваль направлен на популяризацию ремесел нашего края, имеет семейное направление. Уверена, что наш проект поможет учащимся общеобразовательных учреждений проникнуться гордостью за свой родной Мещерский край», — рассказала совладелец музея, социальный предприниматель Татьяна Грошева.

Она подчеркнула, что фестиваль проводится на протяжении 20 лет на клепиковской земле на собственные средства и частично благодаря спонсорской поддержке.

«В этот раз решили попробовать получить грант. Узнали, что на базе Центра „Мой бизнес“ Агентства развития бизнеса проводится семинар-практикум по подготовке заявок для получения господдержки и решили принять участие. Специалисты все объяснили от „а“ до „я“, поэтому, отправляя заявку, мы были уверены, что у нас высокие шансы. В итоге музей получил грант в размере 500 тыс. руб.», — отметила она.

Фестиваль планируется провести во второй половине 2024 года. Гости увидят турнир опытных мастеров-резчиков из других регионов. На территории музея будет работать множество локаций: выставка народных промыслов, тематические экскурсии, мастер-классы и многое другое.

В Центре «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» социальные предприниматели могут пройти бесплатное обучение, получить помощь в развитии своего дела и другие услуги.

В 2023 году статус социального получили 99 малых и средних предприятий Рязанской области. Для них в Центре было организовано более 20 обучающих мероприятий.

Фото предоставлены Мещерским музеем деревянного зодчества.