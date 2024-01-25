Рязанская пенсионерка выиграла миллион рублей в новогоднем тираже лотереи

Рязанская пенсионерка выиграла миллион рублей в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион». Об этом сообщила пресс-служба бренда «Национальная Лотерея».

Розыгрыш прошел 1 января.

«Я решила на новогодние праздники купить пять билетиков и зашла на Почту России. Забавно получилось, что мы слегка поспорили с сотрудницей. У меня никогда не спрашивали номер телефона при покупке билетов, а тут попросили уточнить, а я не хотела говорить. Ну и пока мы спорили я брала билетики и вот так вытащила счастливый, — рассказала Лидия Васильевна. — И, кстати, очень быстро узнала о выигрыше, получив заветную смс».

«Куда потратить выигрыш я уже придумала. Я пенсионер и хочется посетить какие-нибудь дома отдыха», — отметила победительница.