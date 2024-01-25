Рязанцы рассказали о мошенниках, которые представляются электриками

Отмечается, что они ходят по квартирам и говорят, что нужно заменить оборудование в щитке.

Рязанцы рассказали о мужчинах, которые представляются электриками и вымогают деньги. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «RZN.Life».

"В Горроще ходят мошенники. Представляются электриками. Разводят на замену оборудования, причем очень агрессивно. Деда на три тысячи развели, если сейчас не сделаем — отдашь шесть, если вызывать потом", — написал автор поста.

Отмечается, что они ходят по квартирам и говорят, что нужно заменить оборудование в щитке.

«Шина точно старая. Единственное, это автомат воткнули. На этом все. Причем дали сертификат скачанный из интернета на фирму „Шнайдер“, а стоит там „Деко“ или типа того», — отмечается в сообщении.

Жители обратились в полицию.

В комментариях к посту многие написали, что замечали таких «электриков» во многих районах города.