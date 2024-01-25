Роскомнадзор заблокировал около 25 тысяч копий пиратских сайтов

Роскомнадзор в 2022 и 2023 годах заблокировал почти 25 тысяч копий пиратских сайтов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение о признании сайтов копиями заблокированных за нарушение авторских прав ресурсов принимает Минцифры. После этого ведомство направляет решение о блокировке в Роскомнадзор. В 2022 году на основе таких решений ограничили доступ к 12 тысячам сайтов, а в 2023 году — к 12,7 тысячам.

Отмечается, что за два года владельцы интернет-ресурсов самостоятельно удалили более миллиона пиратского контента, чтобы их сайт не заблокировали.