Рогов: ВСУ применяют бандеровскую тактику на фронте

Бойцы ВСУ в Запорожской области используют приемы бандеровцев, пряча оружие в подземных схронах. Об этом 25 января заявил лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас украинские боевики на запорожской линии фронта перешли к тактике бандеровских формирований, воевавших на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Будучи их последователями, они начали, как и 80 лет назад, создавать подземные схроны с боеприпасами и оружием, а также складские и штабные помещения на удалении от 3 до 20 км от нынешней линии фронта», — рассказал Рогов.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки.