Путин: дискриминации бакалавров при переходе к новой системе образования не будет

Переход к новой системе высшего образования в России запланирован на 2025 год.

Президент России заявил, что дискриминации бакалавров при переходе к новой системе образования не будет. Его цитирует ТАСС.

Он также отметил, что переход к новой системе образования будет плавным.

«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — заявил Путин.

Политик отметил, что новая система образования даст возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создаст возможность для получения гибкого образования в зависимости от того, как и что меняется на рынке труда.

Переход к новой системе высшего образования в России запланирован на 2025 год.