Путин: дискриминации бакалавров при переходе к новой системе образования не будет
Переход к новой системе высшего образования в России запланирован на 2025 год.
Президент России заявил, что дискриминации бакалавров при переходе к новой системе образования не будет. Его цитирует ТАСС.
Он также отметил, что переход к новой системе образования будет плавным.
«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — заявил Путин.
Политик отметил, что новая система образования даст возможность лучше погрузиться в будущую профессию и создаст возможность для получения гибкого образования в зависимости от того, как и что меняется на рынке труда.
Переход к новой системе высшего образования в России запланирован на 2025 год.