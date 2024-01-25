Прокуратура подала в суд на рязанскую школу № 17 из-за отсутствия пандусов

Вход в здание не приспособлен для доступа маломобильных групп населения.

Прокуратура Железнодорожного района провела проверку исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что вход в здание МБОУ «Многопрофильная школа Nº 17» не приспособлен для доступа маломобильных групп населения с поверхности земли, поскольку не оборудован пандусом.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием оборудовать на входе в образовательное учреждение пандус, которое рассмотрено и удовлетворено.