Отраслевой профсоюз представит регион на форуме по социальному партнерству в области медицины

В правительстве Московской области начал работу Международный форум «Мы рядом». Организаторами мероприятия, посвященного формированию стратегических решений и укрепления партнерских связей в области медицины, являются профсоюз работников здравоохранения России и министерство здравоохранения Московской области.

Рязанскую область на Форуме представит председатель областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Наталья Шамбазова.

Мероприятие призвано стать платформой для формирования новых механизмов создания комфортных условий работы в медицинских организациях. Для обсуждения важных решений в этой сфере приглашены министр здравоохранения России Михаил Мурашко, председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и еще более 50 государственных деятелей, руководителей крупнейших организаций и экспертов отрасли.

О мерах поддержки медработников и их семей, которые существуют на региональном и федеральном уровнях, о сохранении и укреплении кадрового потенциала медицинских трудовых коллективов и привлечении в отрасль молодых специалистов поговорят на площадках панельных дискуссий и практических сессий.

Как анонсируют организаторы, программа мероприятия включает в себя инициативы по сохранению здоровья медицинских работников и их семей, наставничеству и профилактике профессионального выгорания. Обсуждение инновационных подходов в сфере молодежной политики, профессионального образования и развития волонтерского движения также займет на форуме значительное место.

Необходимо отметить, что в 2024 году Рязанскую область ждет заключение нового регионального отраслевого соглашения.

Ведущий документ социального партнерства — региональное отраслевое соглашение между минздравом Рязанской области и областной организацией Профсоюза уже был признан одним из лучших в стране.

Профсоюз заинтересован, чтобы новое соглашение было не менее качественное, чем действующее. Опыт коллег, представленный на форуме, может стать поводом к дальнейшему развитию соцпартнерства в нашем регионе.