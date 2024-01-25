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Онищенко: в России COVID-19 исчерпал свой эпидемический потенциал
Коронавирус продолжает развиваться только в среде мелких млекопитающих.

В России эпидемический потенциал ковида значительно снизился, но это не говорит о полном исчезновении угрозы. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Мое личное мнение состоит в том, что штамм CОViD-19 себя исчерпал. Это не значит, что в нашей стране не будет больше появляться коронавирус», — пояснил он.

По его словам, коронавирус продолжает развиваться в среде мелких млекопитающих, поэтому «кандидатов в человеческие штаммы много».

Онищенко также добавил, что ситуация с гриппом в России находится под контролем.

В частности, инфекция не имеет «опасной устойчивости к антиретровирусным препаратам», а значит, велика вероятность, что текущий сезон пройдет спокойно.