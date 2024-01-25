Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей спецоперации, несмотря на давление Запада

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Москва не откажется от целей спецоперации, несмотря на попытки Запада запугивания перспективной прямого вооруженного конфликта с НАТО. Об этом он сказал в интервью РИА Новости .

По словам Нарышкина, в надежде повлиять на Россию Запад подчеркивает воинственность и мобилизационную готовность.

«Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — отметил глава СВР.