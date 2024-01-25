На трех улицах рязанской Горрощи 26 января отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте горадминистрации.
В Рязани на трех улицах в пятницу, 26 января, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.
C 9:30 до 13:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Пушкина, дома №№ 47 корпус 1, 47 корпус 2;
- улица Шевченко, дома №№ 45, 49 корпус 1, 49 корпус 2, 49 корпус 3;
- улица 2-я Линия, дом № 46а (школа-интернат «Вера»).
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.