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На трех улицах рязанской Горрощи 26 января отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте горадминистрации.

В Рязани на трех улицах в пятницу, 26 января, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

C 9:30 до 13:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Пушкина, дома №№ 47 корпус 1, 47 корпус 2;
  • улица Шевченко, дома №№ 45, 49 корпус 1, 49 корпус 2, 49 корпус 3;
  • улица 2-я Линия, дом № 46а (школа-интернат «Вера»).

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.