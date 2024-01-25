МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с «Соколом» из Новочебоксарска

25 и 26 января МХК «Рязань-ВДВ» на своем льду примет гостей из Новочебоксарска — команду МХК «Сокол». Обе встречи начнутся в 19:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

"Десантники" недавно уже провели два домашних матча в новом календарном году, оба раза обыграв «Тверичей» — 6:1 и 4:2. Гости из Новочебоксарска же приехали в Рязань как раз из Твери, также дважды переиграв соперника.

Рязанская команда на данный момент имеет серию из четырех побед подряд, «Сокол» же выиграл пять последних матчей. Таким образом, в четверг победная серия одной из команд прервется.

На данный момент МХК «Рязань-ВДВ» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. Новочебоксарский коллектив располагается на 10-й строчке с 31 набранным баллом и отстает от зоны плей-офф на одно очко.

«Десантники» продолжают борьбу за третью строчку в конференции, «Сокол» же рвется в плей-офф, поэтому игры обещают быть интересными.