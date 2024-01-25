Картаполов заявил, что работа по возвращению российских военнопленных с Украины будет продолжена

«Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал он глава комитета ГД по обороне Картаполов.

Картаполов заявил, что работа по возвращению российских военнопленных с Украины будет продолжена. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал он глава комитета ГД по обороне Картаполов.

Ранее он заявил, что обмен пленными с ВСУ поставят на паузу. Такое решение политик принял после крушения Ил-76 с украинскими военнопленными.