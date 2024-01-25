Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима

Бывшего министра обороны ДНР обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила « Газета.ру ».

Его обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали посты Гиркина в Telegram о событиях в Крыму и о задержках с выплатами довольствия донецким военным.

Государственное обвинение запрашивало для него наказание в виде четырех лет 11 месяцев колонии. Адвокаты настаивали, что «спонтанное и эмоциональное высказывание» личного мнения офицера, который прошел несколько войн, и называли его «легендой „русской весны“ в Донбассе».