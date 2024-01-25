Госдума приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы

Ранее госслужба таких граждан приостанавливалась, а затем возобновлялась в день выхода госслужащего на работу.

Госдума приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 25 января, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о временной приостановке срочного служебного контракта государственных служащих на время их призыва на военную службу.

Ранее госслужба таких граждан приостанавливалась, а затем возобновлялась в день выхода госслужащего на работу. Если срок действия срочного служебного контракта государственного служащего истекал в период прохождения военной службы, контракт расторгался, отмечалось в пояснительной записке. При этом не гарантировалось сохранение за служащим его прежнего рабочего места.