Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нерасселения аварийного дома в Рязани

Речь идет о здании на улице Колхозной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселения аварийного дома в Рязани. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

В соцсети «ВКонтакте» в аккаунте приемной Бастрыкина поступило обращение. Пользователи рассказали о длительном непринятии мер по расселению дома на улице Колхозной. Здание построено в 1954 году. По информации из публикации, износ его конструкций превышает 80%. Дом признали аварийным в 2017 году, в 2020 году его планировали снести. Однако граждане продолжают в нем жить. Отмечается, что сроки предоставления другого жилья перенесли на 2025 год. «Обращения в компетентные структуры результата не дают», — указано в публикации.

Ранее глава Следкома поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном управлении прошла процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщили в информационном центре.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.