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Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский
Она принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский умер на месте. * внесена в список террористов и экстремистов

Дарью Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы за теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трепову признали виновной по статьям «совершение террористического акта», «незаконный оборот взрывных устройств», а также «подделка документов».

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. На мероприятии Трепова подарила Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку. В ней было спрятано СВУ. Татарский погиб, 52 человека пострадали. По версии следствия, Трепова «выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины». Ее задержали 3 апреля.

Отмечается, что Трепову приговорили на самый длительный срок, который присуждали женщине в истории современной России.

* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга