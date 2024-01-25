Более 250 рязанцев стали «Лидерами производительности»

Продолжается набор на программу «Лидеры производительности» для участников национального проекта «Производительность труда». Собственники и руководители предприятий бесплатно обучатся инструментам повышения эффективности бизнеса.

Ближайшие потоки пройдут 27 февраля-8 августа и 26 марта-12 сентября. Участники приобретут навыки в области стратегического планирования, маркетинга и продаж. Им также будут доступны инструменты организации производства и управления персоналом, разработка проектов улучшений для своих предприятий.

Всего по программе, реализуемой на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, подготовят порядка 10 тысяч «бережливцев».

Представители Рязанской области ― традиционно в числе выпускников образовательной программы «Лидеры производительности». 253 сотрудника региональных предприятий прошли подготовку и повысили свою квалификацию. В 2023 году по образовательной программе нацпроекта «Производительность труда» обучение прошли шесть человек.