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3 января 16:47
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А что в кино? «Мастер и Маргарита», «Апокалипсис» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Мастер и Маргарита» — фэнтезийная драма, действия которой разворачиваются в мире одноименного романа Михаила Булгакова. В роли Бегемота в фильме снялся кот Кеша.

«Апокалипсис» — приключенческий триллер от Мэла Гибсона о цивилизации Майа. Картина трижды номинировалась на «Оскар».

"Присцилла: Элвис и я" — биографическая драма про отношения Элвиса и Присциллы Пресли.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».