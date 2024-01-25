А что в кино? «Мастер и Маргарита», «Апокалипсис» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Мастер и Маргарита» — фэнтезийная драма, действия которой разворачиваются в мире одноименного романа Михаила Булгакова. В роли Бегемота в фильме снялся кот Кеша.
«Апокалипсис» — приключенческий триллер от Мэла Гибсона о цивилизации Майа. Картина трижды номинировалась на «Оскар».
"Присцилла: Элвис и я" — биографическая драма про отношения Элвиса и Присциллы Пресли.
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