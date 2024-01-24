В Ярославской области предотвратили теракт на военном предприятии

В Ярославской области 19-летний администратор одного из арт-клубов собирался взорвать рыбинский филиал АО «Воентелеком» за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Отмечается, что молодой человек вступил в легион «Свобода России"*. Он общался с посредниками через интернет. Для совершения теракта он приобрел все необходимое: аммиачную селитру, алюминиевую пудру и ацетон. Эти вещества россиянин спрятал в тайнике, обнаруженном силовиками.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

* «Легион свободы» признан российскими властями террористической организацией