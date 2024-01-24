В Воронежской области в лобовом ДТП погибла женщина

В Воронежской области 23 января случилось ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в 11:50 на трассе Поворино — Байчурово в Поворинском районе. По предварительным данным, 45-летняя жительница Урюпинска за рулем Renault Logan выехала на встречную полосу, чтобы обогнать другое авто. В это время она врезалась в Audi Q7 под управлением 44-летней местной жительницы.

В результате водитель Renault погибла на месте. Водителя Audi госпитализировали.