В Ленинградской области сборщик мебели надругался над девочкой

В Ленинградской области сборщик мебели надругался над девочкой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Полиция рассматривала административные материалы в отношении местной жительницы, по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и установила, что сожитель женщины в январе прошлого года надругался над ее дочерью 2014 года рождения», — заявил собеседник агентства. Подозреваемого задержали.

Мужчину поместили под стражу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.