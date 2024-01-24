В рязанском минздраве рассказали об отсутствии льготного препарата для онкобольных

В минздраве рассказали, что лекарственного препарата «Апалутамид» в настоящее время нет, но в наличии имеется аналогичный препарат «Энзалутамид» в аптечной сети «Рязань-Фармация».

В рязанском минздраве рассказали об отсутствии льготного препарата для онкобольных. Об этом РЗН, Инфо рассказали в пресс-службе ведомства.

В минздраве рассказали, что лекарственного препарата «Апалутамид» в настоящее время нет, но в наличии имеется аналогичный препарат «Энзалутамид» в аптечной сети «Рязань-Фармация».

"При необходимости организуется перемещение лекарственного препарата «Энзалутамид» для льготной категории граждан, нуждающихся в данном препарате. Кроме того, для бесперебойного обеспечения граждан министерством организована закупка лекарственных препаратов «Энзалутамид» и «Апалутамид», — пояснили в министерстве.